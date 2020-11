Die Polizei in Sonneberg sucht nun Zeugen zur Tat. (Symbolfoto)

Gefell. Unbekannte haben in Gefell (Landkreis Sonneberg) auf eine Straße mit blauer Farbe ein Hakenkreuz gemalt.

Nach Angaben der Polizei wurde das Hakenkreuz in Gefell am Samstag (31.20.2020) in der Zeit zwischen 21 und 22 Uhr auf die Fahrbahn der Jagdshofer Straße gemalt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 entgegen.