Einbrecher stahlen Kosmetikartikel und Bargeld in einem Friseursalon in Erfurt. (Symbolbild)

Unbekannte plünderten Friseurgeschäft in Erfurt

Erfurt. In einen Friseursalon brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch ein und erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld und Kosmetikartikel.

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in einen Friseurladen in der Erfurter Altstadt eingebrochen und erbeuteten Bargeld und Kosmetikartikel im Wert mehrerer Tausend Euro.

Nach Angaben der Polizei öffneten die Einbrecher auch mehrere Mitarbeiterschränke mit Gewalt. Kriminalpolizisten übernahmen die Ermittlungen und sicherten am Tatort Spuren.

