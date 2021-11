Unbekannte schlagen in Ilmenau auf Rollstuhlfahrer ein und verletzen ihn

Ilmenau. Der Angriff auf einen Rollstuhlfahrer in Ilmenau, ist an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Jetzt sucht die Polizei nach den drei Tätern.

In Ilmenau ist ein Mann im Rollstuhl von drei Personen angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag informierte, sei der 58-Jährige am Sonntag gegen 18.25 Uhr mit seinem Rollstuhl in der Langewiesener Straße auf einem Radweg unterwegs gewesen, als er von einem bisher unbekannten Mann, aus einer Dreiergruppe heraus, angesprochen und um eine Zigarette gebeten wurde.

Als der 58-Jährige dem Unbekannten eine Zigarette geben wollte, habe dieser sich gleich die ganze Schachtel genommen und behalten. Ein Zweiter aus der Gruppe wollte von dem 58-Jährigen dann Geld haben. Als er das verweigerte, sei er von dem dritten Mann unvermittelt angegriffen worden. Der 58-Jährige wurde dabei im Gesicht verletzt und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die drei unbekannten Männer seien dann in Richtung Bahnhof Ilmenau geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Personen sei ergebnislos geblieben. Die drei Täter wurden als ca. 175-185cm groß, schlank, Anfang bis Mitte 20 beschrieben und sollen mit dunklen Sachen und Basecap bekleidet gewesen sein. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0254832/2021) entgegen.