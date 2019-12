Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten in Bleicherode

Vermutlich mit der Hilfe von Feuerwerkskörpern haben unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag in der Kirchstraße in Bleicherode einen Zigarettenautomaten gesprengt, um an Bargeld zu gelangen. Anwohner hatten gegen 0.30 Uhr einen lauten Knall gehört, berichtete die Nordthüringer Landespolizeiinspektion am Montag. Die Zeugen sollen aber erst am Samstagabend die Polizei informiert haben. Somit war eine sofortige Fahndung nach den Tätern nicht mehr möglich. Zum genauen Schaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, erklärte die Polizei.

Hinweise eventueller Zeugen nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631 / 960 entgegen.