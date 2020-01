Unbekannte haben in Greiz 22 Graffitis gesprüht, unter anderem an Stromkästen, Wände und ein Auto. (Symbolbild)

Greiz. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den 22 neuen Graffitis in Greiz geben können.

Unbekannte sprühen 22 Graffitis in Greiz

Insgesamt 22 Graffitis haben Unbekannte zwischen Samstag und Sonntag in Greiz gesprüht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, tauchten den Schriftzüge an Stromkästen, Steinsäulen, Hauswänden, Garagen, einem Auto und einer Litfaßsäule auf.

In der Hermann-Löns-Straße, dem Heinrich-Mann-Ring und der Gerhard-Hauptmann-Straße nutzten die Täter grüne, lilafarbene, pinkfarbene und orangefarbene Farben. Sie sprühten unter anderem die Sprüche: „Make Meth“, „by RPS“, „yo“, „Make love not War“, „Make Meth not War“, „Dont give A FCK“ und „Es Knüpfert“.

Die Polizei sucht Zeugen, die sich unter Telefon 03661/ 6210 bei der Polizei in Greiz melden können.