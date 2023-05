Unbekannte stehlen kistenweise Meissener Porzellan aus Erfurter Keller

Unbekannte haben Meißner Porzellan aus einem Keller in Erfurt gestohlen. (Symbolbild)

Erfurt Mehrere Kisten mit Meissener Porzellan haben Unbekannte aus einem Keller in Erfurt gestohlen. Für den Eigentümer hatten die Stücke einen persönlichen Wert.

Diebe haben Meissener Porzellan aus einem Keller in der Moskauer Straße in Erfurt gestohlen. Der 51-jährige Eigentümer des Porzellans hat am Mittwochnachmittag bemerkt, dass die Erbstücke seiner Großeltern fehlen. Er hatte sie im Keller seines Wohnhauses aufbewahrt.

Die Polizei teilte mit, dass die Unbekannten mehrere Kisten mit Geschirr aus dem Kellerabteil gestohlen haben. Der Wert der Beute wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

