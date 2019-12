Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unbekannte stehlen Weihnachtspäckchen von Heimkindern

Mehrere Kisten mit Spielzeug erbeuteten unbekannte Täter in der Zeit vom 3. bis zum 7. Dezember. Die Kisten standen nach Polizeiangaben in einem separaten Raum in einem großen Einkaufsmarkt in der Frankenhäuser Straße in Sondershausen.

Um an das Beutegut zu gelangen, beschädigten der oder die Täter eine Tür zum Lagerraum.

Die Spielsachen waren in einer Sammelaktion für Kinder eines Kinderheimes in Ebeleben gespendet worden.

Da die Täter bis auf ihre Nächstenliebe und einem hoffentlich schlechten Gewissen nichts am Tatort zurückließen, was zu ihrer Identifizierung beitragen könnte, bittet die Polizei Sondershausen dringend um Hinweise.

