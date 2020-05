Die Polizei ermittelt nun in dem äußerst delikaten Fall. Symbolbild

Gleichamberg. Großflächig mit Kot beschmiert wurde das Ärztehaus in Gleichamberg (Stadt Suhl) von Unbekannte am vergangenen Wochenende.

Unbekannte verteilen Kot großflächig an Ärztehaus in Gleichamberg

Nach Angaben der Polizei verteilten die Unbekannten den Kot in der Zeit von Freitag (8. Mai, 20 Uhr) und Sonntag (10. Mai, 18 Uhr) gleich auf mehreren Briefkästen, einer Haustür samt Türklinke und Klingel sowie über einen Teil der Fassade vom Ärztehaus in der Schäfersgasse in Gleichamberg.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.