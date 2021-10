Unbekannte zerstören Scheibe von Auto einer Frau an Kreuzung in Erfurt

Erfurt. In Erfurt wurde eine Autofahrerin an einer Kreuzung von zwei noch unbekannten Männern bedrängt, die unter anderem die Frontscheibe ihres Wagens zerstörten.

Eine Fahrzeugführerin stand am Freitag in Erfurt mit ihrem Auto an der Kreuzung Bebelstraße/Rosa-Luxemburg-Straße, als auf einmal zwei Männer vor ihrem Auto auftauchten und sie an der Weiterfahrt hinderten. Als die Frau beide zur Rede stellen wollte, soll einer der Männer wütend geworden sein. Er soll das Auto angespuckt haben und anschließend mit Händen und Füßen die Frontscheibe beschädigt haben, sodass diese splitterte.

Schließlich wurde die Frau von dem Mann noch herabwürdigend beschimpft. Anschließend machten sich die beiden Männer aus dem Staub. Eine sofort eingeleitet Fahndung nach den Männern durch die Polizei blieb jedoch erfolglos. Personen, die Zeuge der Tat wurden werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0228936 beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord oder in jeder anderen Dienststelle zu melden.