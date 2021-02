Unbekannter begeht im Weimarer Land an 13-Jähriger "Straftat von erheblicher Bedeutung"

Bereits am Montag wurde eine 13-Jährige im Weimarer Land Opfer einer Straftat. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, wollte das Mädchen aus Weimar, gegen 16 Uhr, eine Freundin besuchen und nutzte die Bahn, welche 16:19 Uhr vom Berkaer Bahnhof in Richtung Kranichfeld abfuhr.

Bereits am Bahnsteig sei ihr eine Gruppe junger Männer negativ aufgefallen, da diese einen sehr aggressiven Eindruck machten und sich dementsprechend aufführten. Als das junge Mädchen in der Bahn saß, stieg auch ein unbekannter Mann aus der Gruppe hinzu. Während der Zugfahrt sei das Mädchen Opfer einer "Straftat von erheblicher Bedeutung" geworden, so die Polizei. Um was für eine Straftat es sich handelte, teilte die Polizei nicht mit.

Zur genauen Verifizierung des Tatgeschehens sucht die Polizei nun dringend nach Zeugen. Wer ist ebenfalls mit der Ilmtalbahn, am 15.2.2021 ab 16:19 Uhr, in Richtung Kranichfeld bzw. ab 17:04 Uhr von Kranichfeld in Richtung Weimar gefahren? Wer kann Hinweise zum Tatgeschehen oder Täter machen?

Hat jemand Feststellungen im Vorfeld im Bereich des Berkaer Bahnhofs machen können, welche zur Identifizierung des möglichen Täters oder der Gruppe führen können?

Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Weimar unter 03643- 8820 oder per Mail an: KPS.Weimar@polizei.thueringen.de