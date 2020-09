Unbekannter beschmiert Briefkasten vom Landratsamt mit Fäkalien

Die Polizei in Schmalkalden sucht nach einer unbekannten Person, welche den Briefkasten des Landratsamtes mit Fäkalien beschmiert hat. (Symbolbild)

Schmalkalden. Fäkalien hat ein Unbekannter an dem Briefkasten des Landratsamtes in Schmalkalden verteilt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach Angaben der Polizei geschah die Tat im Zeitraum Dienstagabend (22. September gegen 20 Uhr) und Mittwochmorgen (23. September gegen 6 Uhr). In dieser Zeit beschmierte der Unbekannte den Briefkasten des Landratsamtes in der Sandgasse in Schmalkalden.

Dadurch wurde die darin enthaltene Post beschmutzt. Der Briefkasten musste innerlich wie äußerlich gereinigt werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693/591-0 zu melden.