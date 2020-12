Die verletzten Frauen kamen in ein Krankenhaus in Schmalkalden. (Symbolbild)

Steinbach-Hallenberg. In Steinbach-Hallenberg hat ein bisher Unbekannter zwei Frauen angefahren und ist einfach weitergefahren. Eine Frau wurde dabei schwer verletzt.

Unbekannter fährt zwei Frauen an und lässt sie verletzt liegen

In Steinbach-Hallenberg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen wurden am Sonntag zwei Frauen von einem Auto angefahren und zum Teil schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag informierte, liefen die Frauen im Alter von 64 und 83 Jahren gegen 17 Uhr im Erbstal einer Straße entlang als plötzlich kam ein bislang unbekannte kleiner weißer PKW die Frauen von hinten anfuhr.

Ohne sich um die verletzten Damen zu kümmern, sei der Unfallverursacher einfach weitergefahren. Das Fahrzeug habe am Unfallort einen Teil der Stoßstange verloren. Eine der Frauen verletzte sich leicht und die andere erlitt schwere Verletzungen. Beide kamen zur Behandlung ins Krankenhaus nach Schmalkalden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.