Ein 18-Jähriger ist in Jena angegriffen und getreten worden. (Symbolbild)

Unbekannter in Tarnkleidung schlägt und tritt 18-Jährigen in Jena

Jena. Auf einem Sportplatz ist am Sonntag ein 18-Jähriger von einem Unbekannten attackiert und verletzt worden.

Ein 18-Jähriger ist am Sonntagmittag auf einem Sportplatz in der Alfred-Diesner-Straße in Jena von einem unbekannten Mann verprügelt worden. Laut Meldung der Polizei hatte sich der Jugendliche zusammen mit seinem 14-jährigen Bruder auf dem Platz aufgehalten, als plötzlich eine männliche Person aufgetaucht sei.

Zunächst gerieten die beiden nur verbal in Streit, doch dann schlug und trat der Unbekannte dem 18-Jährigen in den Bauch. Er habe sich dann in unbekannte Richtung entfernt. Der 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Den Täter konnten beide wie folgt beschreiben: Etwa 30 bis 40 Jahre alt, graue Haare, kräftige Statur, Brillenträger, Hose in Camouflage-Design und orangefarbene Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Jena entgegen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.