In Niederkrossen soll ein unbekannter Mann mit Fahrrad in den Morgenstunden ein Kind angesprochen haben. Meldungen über derartige Vorfälle häufen sich aktuell.

Unbekannter Mann spricht Kinder an - Polizei in Saalfeld sensibilisiert

Saalfeld Mal ist von Gummihandschuhen und einem alten Fahrrad die Rede, mal von einem weißen Transporter - die Fälle häufen sich.

Er taucht in Uhlstädt auf und in Niederkrossen, in Remda und Rudolstadt, mal mit Gummihandschuhen, mal mit einem weißen Transporter in der Bergbahnregion: Seit Tagen sorgen Meldungen über einen Mann, der Kinder anspricht, für Unruhe unter Eltern, Kindern und Erziehern im Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

Nachdem die Polizei in Saalfeld auf Nachfrage dieser Zeitung in der vorigen Woche einen entsprechenden Vorfall in Partschefeld bei Uhlstädt bestätigt hatte, geht sie nun am Mittwoch von sich aus in die Offensive. "Seit mehreren Tagen erreichen die Saalfelder Polizei Mitteilungen über das Ansprechen von Kindern aus einem weißen Transporter heraus", erklärt Stefanie Kurrat, Pressesprecherin der LPI Saalfeld. Es soll versucht worden sein, Kinder - auf dem Weg von der Schule nach Hause - dazu zu bewegen, in einen Transporter einzusteigen.

Panikmache in sozialen Medien soll vermieden werden

"Die Kinder haben richtig reagiert und sich der Situation entzogen, sodass niemand geschädigt wurde. Hierzu laufen bereits Ermittlungen", so die Polizeioberkommissarin. Die Saalfelder Polizei habe auch die Präsenz vor den Schulen und auf den Schulwegen erhöht.

Unabhängig davon bittet die Polizei die Erziehungsberechtigten darum, ihre Kinder zu sensibilisieren. "Sollten Kinder gleichartige Erlebnisse zu Hause oder in den Schulen berichten, so werden Sie gebeten, dies unverzüglich ausschließlich der Polizei mitzuteilen und davon Abstand zu nehmen, eigenständig die Öffentlichkeit über soziale Medien zu informieren", appelliert die Sprecherin. Erst durch sachdienliche und zeitnahe Mitteilungen an die zuständige Polizei könnten die entsprechenden Ermittlungen und Maßnahmen erfolgen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.