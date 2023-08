Unbekannter Mopedfahrer wirft Stein während der Fahrt in Autoscheibe

Greußen. Ein Mopedfahrer soll in Greußen beim Überholen eines Autos einen Stein in dessen Heckscheibe geworfen haben.

Ein Mopedfahrer soll am Dienstagnachmittag einen Stein in die Heckscheibe eines Autos geworfen haben. Wie die Polizei mitteilt, überholte der Mopedfahrer auf der Bundesstraße 4 am Ortseingang Greußen (Kyffhäuserkreis) von Straußfurt kommend ein Auto.

Der Autofahrer schilderte der Polizei, dass die Heckscheibe des Dacia geborsten sei, als das Moped an ihm vorbeigefahren sei. Im Fahrzeug habe der Autofahrer dann einen Stein gefunden, den der Mopedfahrer geworfen haben soll.

Im Anschluss an die Tat sei der Mopedfahrer über einen Feldweg geflüchtet. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Kyffhäuser dauern an.

