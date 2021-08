Unbekannter schlägt Schaufensterscheibe ein und flüchtet - Erneuter Einbruch in Kulturpalast

Saalfeld-Rudolstadt Das sind die Meldungen der Polizei für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist durch einen unbekannten Täter eine Schaufensterscheibe in der Marktstraße in Rudolstadt eingeschlagen worden. Ein Zeuge hatte laut Polizeiangaben kurz vor 3 Uhr ein Klirren gehört und bei einer Nachschau eine dunkel gekleidete, nicht näher beschreibbare, Person weglaufen sehen.

Ob die Schaufensterscheibe durch körperliche Gewalt oder mit einem bislang unbekannten Gegenstand beschädigt wurde, ist unklar. Durch den Schlag wurde die Scheibe beschädigt, sodass ein etwa 75 cm (Durchmesser) großes Loch entstand.

Zeugen, welche Hinweise zum Verdächtigen geben können, welcher möglicherweise in Richtung des ehemaligen Postgebäudes geflüchtet ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld zu melden.

Erneuter Einbruch in Kulturpalast

Unbekannte sind im Verlauf der vergangenen Woche wiederholt in den Kulturpalast in Unterwellenborn eingedrungen. Wie die Polizei mitteilte, kam es bereits Mitte Juli als auch in den Vormonaten zu zahlreichen Einbrüchen in das Gebäude.

Beim aktuellen Vorfall wurde eine Videokamera entwendet, welche erst kürzlich am Objekt installiert wurde. Die Beamten der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld sicherten am Tatort Spuren und ermitteln weiterhin mit Hochdruck, um der Einbruchserie sobald wie möglich ein Ende zu bereiten. Hinweise zu verdächtigen Personen betreffend des Tatzeitraumes 2. August bis 7. August bitte unter 03672-417 1464.

Zeugen nach Unfall gesucht

Zum Zwecke der weiteren Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Angaben zu einem Unfall in Bad Blankenburg machen können. Im Einmündungsbereich der Rudolstädter Straße/ Gustav-Töpfer-Straße kollidierte laut Polizeiangaben ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Nacht von Freitag auf Samstag mit einer Werbesäule, sodass Sachschaden entstand.

Als Zeugen auf den Opel Astra in schwarz aufmerksam wurden, befand sich der vermeintliche Unfallverursacher jedoch nicht mehr am/ beim Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

