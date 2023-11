Unbekannter stiehlt Auto und fährt los – Besitzer liegt auf Motorhaube

Sömmerda Filmreife Szenen in Sömmerda: Etwa 150 Meter fuhr der Besitzer auf der Motorhaube mit und hielt sich an den Scheibenwischern fest.

Der Besitzer eines Autos legte sich noch auf die Motorhaube - trotzdem hat ein Unbekannter einem 36-Jährigen in Sömmerda das Auto vor dessen Augen gestohlen. Etwa 150 Meter fuhr der 36-Jährige am Mittwochnachmittag auf der Motorhaube mit und hielt sich an den Scheibenwischern fest, bis er herunterstürzte und sich leicht verletzte, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Der Mann hatte zuvor sein Kind zu einer Sporthalle gebracht und den Schlüssel im Auto stecken lassen. Eine Fahndung blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.