Unbekannter Täter wirft in Nordhausen Balkontür ein

Ein Zeuge bemerkte am Sonntagnachmittag gegen 14.50 Uhr, dass ein Unbekannter die Balkontür eines Mehrfamilienhauses in der Justus-Jonas-Straße in Nordhausen beschädigt hatte, berichtete die Polizei am Montag. Der Täter warf die Scheibe mit einem Stein ein. Warum er dies tat, ist momentan noch völlig unklar. Der Steinwerfer verursachte einen Schaden von mindestens 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen telefonisch unter 03631 / 960 entgegen.