Unfall an Bahnübergang Vehra führt zu Behinderung im Zugverkehr

Gebesee. Weil ein Fahrer mit seinem Transporter am Bahnübergang Vehra im Gleisbett landete, kam es zu Behinderungen im regionalen Zugverkehr.

Für einen 22-Jährigen endete Mittwochabend die Fahrt in einem Gleisbett. Er war mit seinem Transporter auf der B4 in Richtung Gebesee unterwegs, als er am Bahnübergang Vehra aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Anschließend fuhr er über die Gleise und stieß mit der Schrankenanlage auf der Gegenfahrbahn zusammen. Der Transporter kam im Gleisbett zum Stillstand.

Bei dem Unfall blieb der Fahrer unverletzt. Allerdings kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.