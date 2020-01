Unfall auf Europakreuzung in Gotha

Am Samstag stießen in Gotha zwei Autos auf der Europakreuzung in Gotha zusammen. Es bleib bei Blechschäden.

Verkehrsbehinderungen gab es am Samstagnachmittag an der Europakreuzung in Gotha. Die Enckestraße in Richtung Ohrdrufer Straße musste zeitweilig gesperrt werden, weil dort zwei Autos kollidiert waren.

Dabei wurden die Beteiligten in den beiden Autos laut Polizeiangaben nicht verletzt. Allerdings entstand Sachschaden an den Fahrzeugen. Die hinzugerufene Feuerwehr beseitigte Betriebsflüssigkeit, die ausgetreten war.