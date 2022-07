Unfall bei Kleinfurra: Frau verliert Kontrolle über ihren Wagen

In einer Rechtskurve kurz vor Kleinfurra verlor eine Frau am Donnerstagmorgen die Kontrolle über ihren Wagen.

Ein Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 6.30 Uhr zwischen Hain und Kleinfurra. Eine 30-jährige Frau verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihren Wagen und prallte gegen einen Brückendurchlass. Die Airbags lösten aus. Motor und Getriebe wurden aus dem Fahrzeug gerissen. Am Auto entstand Totalschaden. Die Frau verletzte sich. Der Rettungsdienst brachte sie ins Südharz-Klinikum. Ihr Auto musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Die Landstraße war kurzfristig voll gesperrt und ab 8.30 Uhr wieder frei befahrbar.