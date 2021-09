Unfall bei Stregda - Wildunfall bei Falken war keiner

Stregda / Falken. Die Meldungen der Polizei für den Wartburgkreis.

Unfall bei Stregda

Viel Glück hatten zwei Autofahrer, die am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr mit ihren Fahrzeugen in einen Unfall verwickelt waren, bei dem aber zum Glück niemand verletzt wurde. Ein 87-jähriger Eisenacher wollte mit seinem Mazda auf der L 1016 von Eisenach kommend nach links nach Stregda abbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden 47-jährigen Seatfahrer, der aus Richtung Neukirchen in Richtung Eisenach fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.000 Euro.

Wildunfall war keiner

Samstagmorgen gegen 0.45 Uhr meldete sich ein 23-jähriger Mercedesfahrer bei der Polizei und erklärte, er sei einem Reh ausgewichen und stehe nun in einem Feld. Als die Polizeibeamten zu dem Autofahrer auf der L2108 zwischen Nazza und Falken kamen, stellten sie fest, dass augenscheinlich keine Schäden am Pkw entstanden sind, auch eine Kollision mit Wild lag nicht vor. Der Fahrer war unverletzt. So weit so gut. Allerdings ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,76 Promille. Somit ging der Fahrer nach einer Blutentnahme ohne Führerschein nach Hause.

