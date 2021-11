Unfall durch verlorenen Aufbau: Quadfahrer wird schwer verletzt

Suhl. Ein Quadfahrer ist in Suhl so schwer verletzt worden, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Jena geflogen werden musste.

Bei einem Unfall am Samstag um 18.05 ist auf der B 62 in Suhl ein Quadfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, hatte der 37-jährige Quadfahrer zuvor auf der Hersfelder Straße in Richtung Langenfeld einen Teil des Kofferaufbaus verloren.

Ein in gleicher Fahrtrichtung fahrender Seat konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Fahrzeugteil. Dabei verkeilte sich das Stück unter dem Auto. Die 40-jährige Fahrerin stoppte ihr Auto auf der linken Seite der zweispurigen Fahrbahn. Der 37-jährige Quadfahrer bemerkte den Verlust und den dadurch verursachten Verkehrsunfall, wendete, um seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, und hielt in einer Entfernung von rund zehn Metern hinter dem bereits stehenden Seat.

Dann nahm das Unglück seinen Lauf. Ein VW-Golf-Fahrer bemerkte das Hindernis auf der Fahrbahn zu spät, da die Unfallstelle noch nicht gesichert werden konnte, und wich nach links aus, um eine Kollision mit dem stehenden Quad zu verhindern. Dabei wurde der links neben dem Seat stehende Quadfahrer erfasst und schwer verletzt.

Der 37Jjährige musste aufgrund seiner schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinikum nach Jena gebracht werden. Die Polizei Bad Salzungen hat wegen des Verdachts einer fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr die Ermittlungen eingeleitet.