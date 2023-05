Unfall im Kreis Sonneberg: Feuerwehr befreit Schwerverletzte aus Auto

Mit einem Hubschrauber wurde die 23-Jährige in ein Krankenhaus geflogen (Symbolbild).

Neuhaus-Schierschnitz Bei einem Unfall im Kreis Sonneberg ist eine 23-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Am Samstag gegen 19.40 Uhr hat sich ein schwerer Unfall im Landkreis Sonneberg ereignet. Wie die Polizei mitteilte, war eine 23-Jährige mit ihrem Auto von Lindenberg in Richtung Neuhaus-Schierschnitz unterwegs.

Aus ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Das Fahrzeug schleuderte über die Fahrbahn zurück, prallte gegen einen weiteren Baum und kam rechts neben der Straße zum Stehen.

Frau im Auto eingeklemmt

Die Fahrerin musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde mit schweren Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Auto entstand Totalschaden.

