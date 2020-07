Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle.

Unfall im Kyffhäuserkreis: Fußgängerin verstirbt noch an Unfallstelle

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Unfall im Kyffhäuserkreis: Fußgängerin verstirbt noch an Unfallstelle

Zu einem tragischen Unfall ist es Mittwochvormittag in Ringleben gekommen. Ersten Ermittlungen zufolge erfasste ein Entsorgungsfahrzeug beim Rangieren in der Bretlebener Straße eine 73-jährige Fußgängerin. Die Seniorin erlitt dabei tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Noch ist unklar, wie es zum Unfall kommen konnte. Ein Gutachter ist derzeit an der Unfallstelle, um Unfallspuren zu sichern.

Weitere Polizeinachrichten aus Thüringen: