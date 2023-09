Unfall in Greiz: Kind rennt auf Straße und wird von Auto erfasst

Greiz Ein sechsjähriges Kind ist am Samstag in Greiz von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Am frühen Samstagabend gegen 17 Uhr kam es auf der Greizer Gerhart-Hauptmann-Str. zu einem Unfall mit einem verletzen Kind. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer eines VW Passat in Richtung Stadtzentrum unterwegs. Zeugen bestätigten, dass plötzlich ein sechsjähriger Junge auf die Fahrbahn rannte. Der 22-jährige Fahrer habe eine Gefahrenbremsung eingeleitet. Er konnte den Zusammenstoß mit dem Kind jedoch nicht verhindern. Der Junge wurde bei dem Unfall verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die drei Insassen des Autos kamen mit dem Schrecken davon.

Laut Angaben der Polizei habe sich herausgestellt, dass die Eltern ihre beiden Söhne im Alter von fünf und sechs Jahren unbeaufsichtigt auf der viel befahrenen Gerhart Hauptmann Straße spielen ließen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.