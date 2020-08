Unfall innerhalb Umfahrung: Zehn Kilometer langer Stau bei Schleiz

Schleiz. Am Freitag mussten Autofahrer innerhalb der Baustellenumfahrung der A9 bei Schleiz starke Nerven behalten: Wegen zweier Pannenfahrzeuge hatte sich ein Stau von zehn Kilometern gebildet.

Wegen zweier Pannenfahrzeuge innerhalb der Baustellenumfahrung der A9 bei Schleiz hat sich am Freitag ein bis zu zehn Kilometer langer Stau entwickelt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, sei ihnen gegen 13.45 Uhr ein Lastwagen und ein Auto im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Berlin gemeldet worden. Durch das hohe Verkehrsaufkommen, das üblich an Freitagen ist, habe sich schnell ein Stau gebildet.

Die beiden Pannenfahrzeuge seien gegen 14.30 Uhr auf den Parkplatz Himmelsteiche abgeschleppt worden. Seitdem löst sich der Stau langsam auf. Durch den Vorfall innerhalb der Baustellenumfahrung waren zahlreiche Verkehrswege im Oberland überlastet.

