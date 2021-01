Unfall mit drei Lkw sorgt auf A4 bei Eisenach für Verkehrsbehinderungen

Ein Unfall mit drei Lkw sorgt am Dienstag auf der A4 bei Eisenach für Verkehrsbehinderungen. (Symbolfoto)

Eisenach. Drei Lkw sind auf der A4 bei Eisenach kollidiert, wodurch es aktuell in Richtung Frankfurt noch zu Verkehrsbehinderungen kommt.

Wegen eines Unfall mit drei Lastwagen war die Autobahn 4 am Dienstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Eisenach-Ost und Eisenach-West in Richtung Frankfurt am Main komplett gesperrt. Ein Lkw hatte sich aus bisher unbekannten Gründen quer über die Fahrbahn gestellt, wie ein Polizeisprecher sagte.

Zwei weitere Laster seien daraufhin mit dem stehenden Lkw zusammengestoßen. Während der Bergungsarbeiten wird der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, hieß es am Dienstagmorgen.

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei waren vor Ort.