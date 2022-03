Unfall mit drei Motorrädern - Frau rettet sich bei Chaosfahrt durch Sprung Parkplatzstreit

Jena / Eisenberg Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Streit um Parkplatz

Zu einem Disput wegen eines Parkplatzes kam es am Sonntagmittag in der Friedrich-Engels-Straße in Jena, weswegen die Polizei gerufen wurde. Um eine Parklücke freizuhalten, stellte sich eine Zwölfjährige in selbige. Trotzdessen wollte ein 53-jähriger VW-Fahrer diese Parklücke nutzen. Seinen Willen untermauerte diese laut Polizei mit akustischen Signalen. Daraufhin gab das Kind seinen "Posten" auf. Da es im Anschluss zu Meinungsverschiedenheiten kam, gab es zwei Anzeigen, zum einen wegen Nötigung und zum anderen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Fußgängerin bei Unfall verletzt

Wie am Sonntag der Jenaer Polizei mitgeteilt wurde, ereignete sich bereits am Samstagnachmittag ein Verkehrsunfall in der Paul-Schneider-Straße. Eine 42-Jährige war als Fußgängerin unterwegs, als von hinten eine 50-Jährige mit ihrem Fahrrad kam. Kurz vorm Passieren klingelte die Radfahrerin, woraufhin die Fußgängerin einen seitlichen Ausfallschritt machte. Dabei kam es zum Zusammenstoß, bei welchem die 42-Jährige hinfiel. Durch den Sturz erlitt sie Verletzungen, welche medizinisch versorgt werden mussten.

Frau muss sich bei Chaosfahrt durch Sprung retten

Zu einem Unfall kam es Sonntagnachmittag in Hermsdorf. Dieser ging, zum Glück, noch glimpflich aus. Der Fahrer eines Renault fuhr aus Tautenhain nach Hermsdorf. Dabei überfuhr er ein Verkehrszeichen sowie einen Mülleimer auf einem Tankstellengelände. Eine Frau konnte sich mit einem Sprung zur Seite gerade noch retten.

Im Anschluss fuhr der Unfallfahrer wieder gen Bad Klosterlausnitz davon. Die Beamten fanden das Fahrzeug vor der Wohnanschrift des Halters in Weißenborn, wie auch den Fahrer. Dieser war mit 2,57 Promille erheblich alkoholisiert. Eine Blutentnahme sowie eine Anzeige waren die Konsequenzen. Und seinen Führerschein ist der 69-Jährige erst einmal los.

Angezündet

Gegen 1.30 Uhr stellte am Montagmorgen ein Zeuge eine brennende Mülltonne in der Geraer Straße in Eisenberg fest. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen, jedoch ist der Mülleimer komplett zerstört. Hinweise auf einen Verursacher gibt es aktuell nicht. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Unfall mit drei Motorrädern

Zu einem Unfall mit drei Motorrädern kam es am Sonntag auf einer Landstraße in der Nähe von Gumperda. Während einer Ausfahrt mehrere Kradfahrer fuhren drei Motorräder nebeneinander. Aufgrund wohl von Unachtsamkeit stieß das linke Krad gegen das mittlere, welche wiederum gegen das rechte Krad stieß. Daraufhin kam der Fahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. An allen drei Krädern entstand Sachschaden.

Verletzt

Sonntagvormittag war ein 53-jähriger Kleinkraftfahrer auf der Bad Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg in Richtung Krankenhaus unterwegs. Zur selben Zeit wollte eine 30-jährige Fahrerin Pkw VW von der Saasaer Straße auf die Eisenberger Straße einbiegen. Dabei übersah diese den vorfahrtsberechtigten Kleinkraftfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte der 53-Jährige und verletzte sich leicht.