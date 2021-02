Unfall mit fünf Fahrzeugen: Lkw droht, Abhang hinabzustürzen

Unfall auf der A9 am Samstagabend.

Saalburg-Ebersdorf. Zu einem Unfall mit fünf Fahrzeugen kam es am Samstagabend auf der A9.

Zu einem Unfall kam es am Samstagabend auf der A9 im Saale-Orla-Kreis.

Auf schneeglatter Fahrbahn war ein Lkw offenbar ins Rutschen geraten und in die Leitplanke gekracht. In der Folge fuhren vier weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle.

Die Feuerwehr musste den tonnenschweren Lkw sichern, damit dieser nicht den Abhang hinunterstürzte.

Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall eine Person verletzt. Die Feuerwehr konnte selbst nur sehr langsam zur Unfallstelle fahren und appellierte an alle Autofahrer, ihre Fahrweise den schwierigen Witterungsbedingungen anzupassen.

