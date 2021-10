Unfall mit hohem Sachschaden in Eisenach

Eisenach. 93-Jähriger fährt in das Auto einer 70-Jährigen.

Am Dienstag fuhren zwei Autos an der Einmündung Langensalzaer Straße und Am Köpping ineinander, heißt es in einer Polizeimeldung. Ein 93 Jahre alter Fahrer stieß dabei mit seinem Toyota in den Volkswagen einer 70 Jahre alten Dame.

Laut Polizei sei dabei ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro entstanden. Der Toyota musste abgeschleppt werden.

