Ein Simsonfahrer ist in Altenburg bei einem Unfall verletzt worden (Symbolfoto).

Altenburg. Ein Simsonfahrer ist in Altenburg mit einem Auto zusammengestoßen. Er musste verletzt ins Krankenhaus.

Unfall mit Simson: 15-Jähriger wird in Altenburg verletzt

Bei einem Unfall in Altenburg an der Kreuzung Zeitzer Straße / Johannisstraße ist am Mittwoch gegen 19.20 Uhr ein 15-Jähriger verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilt, stießen eine 26-jährige Nissanfahrerin und ein 15-jähriger Simsonfahrer zusammen.

Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

