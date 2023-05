Unfall mit verletztem Kind in Oldisleben: Verursacherin flüchtet

Oldisleben An einem Fußgängerüberweg in Oldisleben ist eine Autofahrerin mit einem siebenjährigen Radfahrer kollidiert. Das Kind stürzte und verletzte sich. Die Verursacherin fuhr einfach weiter.

Am Freitag gegen 15 Uhr ereignete sich in der Frankenhauser Straße in Oldisleben ein Unfall. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte eine Autofahrerin auf Höhe des dortigen Fußgängerüberweges mit einem siebenjährigen Radfahrer.

Das Kind stürzte, wurde glücklicherweise aber nicht schwer verletzt. Am Fahrrad und einer Uhr entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro. Nach dem Unfall entfernte sich die Autofahrerin vom Unfallort, ohne ihren Pflichten nachzukommen. Auch an ihrem Fahrzeug könnte ein Sachschaden entstanden sein, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

