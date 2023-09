Unfall vor A71-Tunnel - Drei Verletzte und Vollsperrung

Neubrunn. Kurz vor dem Autobahntunnel Eichelberg auf der A71 waren zwei Fahrzeuge in einen Auffahrunfall verwickelt. Die Strecke musste für anderthalb Stunden gesperrt werden.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A71 kurz vor dem Tunnel Eichelberg im Landkreis Schmalkalden-Meiningen sind drei Menschen verletzt worden. Ein 56-jähriger Mann sei in der Nacht auf Montag in Fahrtrichtung Sangerhausen am Steuer seines Kleintransporters eingeschlafen und auf das vorausfahrende Auto aufgefahren, teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß im Tunneleingang zum Stehen.

Der 56-Jährige blieb den Angaben nach unverletzt. Seine 26 Jahre alte Beifahrerin sowie die 42 und 35 Jahre alten Insassen des Autos wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an Fahrzeugen und Tunnel wird auf rund 35 000 Euro geschätzt. Der Tunnel blieb in Richtung Sangerhausen rund eineinhalb Stunden voll gesperrt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

