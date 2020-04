Dem Autofahrer dauerte das Entladen des Lkw zu lang, so dass er sich selbst hinter das Lenkrad des Lkw setzte.

Sondershausen. Ein Autofahrer konnte wegen eines Lkw nicht weiterfahren. Er wurde immer geduldiger, stieg kurzerhand in den Lkw und nahm den Zündschlüssel an sich.

Schlüssel eingesteckt: Ungeduldiger Mann gerät mit Lkw-Fahrer in Streit

Eine handfeste Auseinandersetzung entwickelte sich am Donnerstag in Sondershausen zwischen dem Fahrer eines Lkw und einem Autofahrer.

Der Lkw-Fahrer belieferte am Nachmittag eine Baustelle mit Steinen. Dem Autofahrer, der dadurch nicht von einem Parkplatz wegfahren konnte, dauerte das Entladen scheinbar zu lang. Er stieg kurzerhand in den Lkw und nahm den Zündschlüssel an sich. Es kam zu einer „körperlichen Auseinandersetzung“ zwischen den beiden Männern, wie die Polizei erklärt. Der Lkw-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

