Unter Alkoholeinfluss mit Kind im Auto unterwegs: Polizei stoppt Fahrer in Oberbodnitz

Oberbodnitz Bei einer Kontrolle in Oberbodnitz bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch bei dem 61-jährigen Fahrer.

Einen 61-jährigen Autofahrer kontrollierten Polizisten am Mittwochnachmittag in der Ortslage Oberbodnitz (Saale-Holzland-Kreis). Dabei sei der Mann durch starken Alkoholgeruch aufgefallen, heißt es in der Meldung. Ein durchgeführter Test habe einen Wert von 0,93 Promille ergeben.

Die Weiterfahrt wurde untersagt. Zudem hatte der Mann ein Kind mit im Auto. Da dieses nicht abgeholt werden konnte, wurde es durch die Polizisten nach Hause gebracht. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.