Unter Drogen und ohne Führerschein gefahren – Fünf Anzeigen für Autofahrer in einer Nacht in Schalkau

Gleich fünf Anzeigen hagelte es für einen 43-Jährigen aus Schalkau in der Nacht von Samstag auf Sonntag – das Fahren unter Drogeneinfluss ist nur eines seiner Vergehen.

Die Polizei war zunächst in die Bernhardstraße gerufen worden, weil dort ebenjener Mann mit seinem Auto absichtlich zweimal ein parkendes Auto rammte. Die Beamten trafen den 43-Jährigen in seinem Auto in der Sonneberger Straße an. Dieser ließ sich jedoch nicht anhalten und fuhr davon – auch über eine rote Ampel.

In einem Schalkauer Ortsteil wurde er schließlich gefunden und zur Rede gestellt. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten ein unerlaubtes Messer sowie Utensilien für Betäubungsmittel. Auch ein Drogentest fiel positiv aus.

Da dem Mann bereits wegen ähnlich gelagerter Sachverhalte die Fahrerlaubnis entzogen worden war, hat er sich nun neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis auch wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Gefährdung des Straßenverkehrs, Verstoß gegen das Waffengesetz und dem Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz zu verantworten, heißt es in der Polizeimeldung.

