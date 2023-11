Unter Schock: Mutter und Kind in Suhl von Mann im Auto überrumpelt

Suhl. Als eine Frau mit ihrem Kind in Suhl verkehrsbedingt halten musste, ahnte sie nichts schlimmes. Dann sprach sie ein Mann an und die nächsten Minuten wurden zum Horror.

Der Schock saß tief, als eine 34-jährige Frau mit ihrem siebenjährigen Kind in Suhl auf einen unbekannten Mann traf. Als sie am Dienstagnachmittag verkehrsbedingt in der Große Beerbergstraße halten musste, sprach sie ein vermeintlicher Anhalter an.

Wie die Polizei mitteilte, öffnete sie das Fenster auf der Beifahrerseite ein Stück, um mit dem Mann sprechen zu können. Dieser gab an, als Anhalter mitgenommen werden zu wollen. Die Frau lehnte jedoch ab. Daraufhin riss der Unbekannte die Beifahrertür auf und stieg ein.

Mit wachsender Verzweiflung forderte die 34-Jährige ihn mehrfach auf, sofort aus ihrem Auto auszuzeigen. Der Unbekannte drohte ihr daraufhin mit einer Schnapsflasche, ehe er aus dem Fahrzeug stieg und verschwand.

Die völlig unter Schock stehende Frau alarmierte die Polizei. Nun fahndet diese nach dem unbekannten Mann.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

