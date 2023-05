Unwetter mit sintflutartigen Regenfällen über Sondershausen

Sondershausen. Ein Unwetter hat in Sonderhausen Überschwemmung und voll gelaufene Keller verursacht. Für die Aufräumarbeiten müssen Straßen gesperrt werden.

Ein Unwetter hat am Mittwochabend gegen 20 Uhr für zahlreiche Überschwemmungen und einige gesperrte Straßen gesorgt. Während es in einigen Ortsteilen nur leicht regnete, ergossen sich über Sondershausen Stockhausen in kürzester sintflutartige Regenfälle.

Wie die Polizei mitteilte, war die Hospitalstraße besonders betroffen. In der Gaststätte "Stille Liebe" in der Hammathalstraße liefen die Keller voll.

Knapp 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Technischen Hilfswerkes und des Bauhofes waren im Einsatz. Sie arbeiteten bis spät in die Nacht daran, eine etwa 20 Zentimeter hohe Schlammschicht von den Straßen zu entfernen.

Zum aktuellen Zeitpunkt dauern die Aufräumarbeiten noch an. Dafür ist die Hospitalstraße zwischen dem Krankenhaus und dem Kreisverkehr Nordhäuser Straße voll gesperrt. Wie lange das so bleibt, ist nicht bekannt.