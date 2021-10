Urlauber aus Thüringen in Salzburg von Unbekannten attackiert

Salzburg. In Salzburg sind Urlauber aus Bayern und Thüringen von unbekannten Jugendlichen mit Fäusten und Gürtelschnallen attackiert worden.

Unbekannte Jugendliche haben in Salzburg in Österreich fünf deutsche Urlauber attackiert und dabei teilweise verletzt. Nach Angaben von Zeugen schlugen die Unbekannten in der Nacht zu Samstag in der Nähe einer Bushaltestelle ohne ersichtlichen Grund mit Fäusten und Gürtelschnallen auf die Deutschen ein, wie die Polizei Salzburg mitteilte.

Einer der Deutschen zwischen 19 und 21 Jahren wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die jungen Leute stammten aus Niederbayern und Thüringen. Eine Polizeistreife sei auf einen stark blutenden jungen Mann aufmerksam geworden und habe die Fahndung aufgenommen. Die Täter seien aber zunächst nicht gefunden worden.