Verfolgungsfahrt in Erfurt - Smartfahrer leistet sich mehrere Vergehen

Erfurt. Die Polizei konnte einem 34-Jährigen gleich mehrfach anzeigen.

Eine Streifenbesatzung beobachtete Montagmittag in der Weimarischen Straße, wie ein Smart-Fahrer bei Rot über eine Ampel fuhr. Als die Beamten den Fahrer anhalten und kontrollieren wollten, gab dieser plötzlich Gas, heißt es in einer Polizeimeldung.

Weit sei er jedoch nicht gekommen. Als er in den Sorbenweg abbog, verursachte er einen Auffahrunfall und verletzte dabei eine 46-jährige Autofahrerin. Anschließend flüchtete der 34-jährige Mann zu Fuß in das angrenzende Wohngebiet. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen wurde er jedoch schnell gefasst, heißt es weiter in der Meldung. Wie sich herausstellte, hatte der Erfurter keinen Führerschein. Auch stand er unter dem Einfluss von Drogen.

Hinzu kam: Der Smart war geklaut und auch die an dem Auto angebrachten Kennzeichen waren gestohlen.

