Verfolgungsjagd im Ilm-Kreis endet mit einem Unfall

Gräfenroda Im Ilm-Kreis hat sich ein 39-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Wagen.

Am Mittwochabend hat ein polizeibekannter 39-Jähriger mit seinem Auto die Autobahn 71 in Richtung Sangerhausen befahren, als er durch Beamte der Autobahnpolizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Überprüfung ergeben, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen an ein anderes Fahrzeug gehörten.

Der Mann entzog sich zunächst der Kontrolle und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. In der Tunnelkette erreichte er laut Polizeiangaben Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h. Im Bereich der Anschlussstelle Gräfenroda verließ der 39 Jahre alte Mann die Autobahn und flüchtete weiter auf der B88.

In der Ortslage Gräfenroda verlor er letztlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß mit einem Baum zusammen und kam zum Stillstand. Der Baum beschädigte in der Folge den Wagen eines 61 Jährigen, sodass ein Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro entstand. Personen wurden nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der Flüchtende nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Drogenvortest verlief zudem positiv auf Amphetamin bzw. Methamphetamin. Es folgte die Blutentnahme zur Beweismittelsicherung sowie die Einleitung von entsprechenden Verfahren.