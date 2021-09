Verhängnisvolles Fundstück: Unbekannte treten in Erfurt auf 43-Jährigen ein

Erfurt. Der Fund eines Plastikbeutels ist einem Mann in Erfurt zum Verhängnis geworden. Er wurde von zwei Unbekannten attackiert und verletzt – vermutlich wegen des brisanten Inhalts des Fundstücks.

Einem 43-jährigen Mann wurde am Montagnachmittag in Erfurt ein Fundstück zum Verhängnis. Nach Polizeiangaben hatte er auf einer Grünfläche einen Plastikbeutel mit brisantem Inhalt gefunden und diesen kurzerhand an sich genommen. In der Halleschen Straße habe der Mann bemerkt, dass er von zwei Unbekannten verfolgt wurde.

Auf Höhe der Leipziger Straße sei er zu Boden gestoßen worden. Anschließend traten beide Männer auf ihn ein, verletzten ihn leicht und entrissen ihm den Beutel. Trotz umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht gefasst werden. Nach Aussage des 43-Jährigen habe sich vermutlich Rauschgift in dem Beutel befunden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Betrunkener verursacht 14.000 Euro Schaden in Erfurt – Einbrecher in die Flucht geschlagen

Einbrecher löst in Erfurt nächtlichen Polizeieinsatz mit Hubschrauber aus

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Blaulicht.