Verkehrsunfall bei Saalfeld: Als Polizei eintrifft, ist Fahrer verschwunden

Arnsgereuth-Saalfeld. Am Samstag ist es im Bereich Arnsgereuth-Saalfeld zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Auto im Straßengraben landete. Von dem Unfallfahrer fehlte zunächst jede Spur.

Am Samstagabend gegen 22 Uhr ist es im Bereich des Arnsgereuther Berges zu einem Verkehrsunfall gekommen. Als die Polizisten an der Unfallstelle eintrafen fanden sie ein beschädigtes Auto in einem Straßengraben vor, welches die Warnblinkanlage eingeschaltet hatte. Allerdings war das Fahrzeug verlassen, von dem Fahrer fehlte laut Polizei jede Spur.

Laut der Spurensicherung hat der unbekannte Fahrer, bevor er von der Straße abgekommen ist, noch einen Leitpfosten umgefahren. Kurz vor Mitternacht musste ein Fährtensuchhund zum Einsatz kommen, da es immer noch keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort des Unbekannten gab. Der Hund nahm eine Spur in Richtung der Feengrotten aus, allerdings musste die Suche abgebrochen werden, da sich keine neuen Anhaltspunkte ergaben. Durch weitere Ermittlungen konnte schließlich der Wohnort des Fahrzeughalters ausgemacht werden.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Unbekannten um einen 36-Jährigen aus Neuhaus am Rennweg handelt. Später fuhr die Polizei zu der Adresse des Fahrers und fand dort den Gesuchten stark betrunken auf. Er verweigerte Aussagen zur Fahrereigenschaft. Aufgrund von widersprüchlichen Aussagen und der Alkoholisierung wurden mehrere Blutprobeentnahmen im Krankenhaus durchgeführt. Der Unfallwagen wurde nach Beendigung der Untersuchung geborgen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen schwarzen VW Gold mit SON-Kreiskennung. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zeugen sollen sich bitte bei der Saalfelder Polizei melden.

