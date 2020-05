Wasungen. In Thüringen berichten mehrere Zeugen von einem Flugzeugabsturz. Die Polizei schickt einen Hubschrauber in die Luft und kommt dem Ereignis schnell auf die Spur.

Vermeintlicher Flugzeugabsturz in Thüringen löst Polizeieinsatz aus

Ein vermeintlicher Flugzeugabsturz hat am Sonntag bei Wasungen im Landkreis Schmalkalden-Meiningen die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Polizei am Montag informierte, habe ein Radfahrer am frühen Sonntagabend gemeldet, dass er in Richtung Schwallungen eine schwarze Rauchsäule gesehen habe, die sich dem Erdboden näherte. Der Radfahrer sei von einem kleinen Flugzeug ausgegangen.

Schon kurze Zeit später war ein Polizeihubschrauber in der Luft und überprüfte den Bereich, konnte jedoch nichts feststellen. Durch weitere Ermittlungen gab es dann den entscheidenden Hinweis. Am Flugplatz Wasungen habe ein Mann seinen Modellflieger starten lassen, an dem eine Rauchpatrone installiert war. Der Pilot am Boden habe den Modellflieger in einer Trudelbewegung Richtung Boden stürzen lassen und zündete die Patrone aus der Ferne.

So habe es für mehrere Zeugen tatsächlich so ausgesehen, als ob tatsächlich etwas abstürzten würde.