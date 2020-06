Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vermisstenfall im Ilm-Kreis aufgeklärt, bevor dieser überhaupt angezeigt war

Einem umsichtigen Bürger ist es zu verdanken, dass die Polizei am Samstagmorgen einen bereits vermissten älteren Herrn aus einem Pflegeheim in Langewiesen (Ilm-Kreis) aufgreifen und zurückbringen konnten, noch bevor das Pflegeheim die Polizei überhaupt zum Sachverhalt informierte. Das teilt die Polizei am Sonntag mit.

Der ältere Herr, welcher sich ohne das Wissen seiner Pfleger auf einen Spaziergang begab und auf der Hauptstraße zwischen Langewiesen und Oehrenstock lief, wurde bereits in seinem Pflegeheim gesucht.

Er konnte gesund und unbeschadet wieder zum Pflegeheim zurückgebracht werden.