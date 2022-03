Vermisster 15-Jähriger aus Rudolstadt wieder zurück

Die Polizei bittet um Hinweise in dem Vermisstenfall (Symbolbild).

Rudolstadt. Die Suche nach einem vermissten 15-Jährigen aus Rudolstadt ist beendet. Die Polizei hatte mit einer Beschreibung und einem Foto nach dem Jugendlichen gesucht.

Der seit Samstag vermisste 15-Jähringe aus einem Kinder- und Jugendwohnheim in Rudolstadt ist wieder da. Wie die Polizei am Sonntagnachmittag mitteilte, sei er eigenständig und wohlbehalten in sein Wohnheim zurückgekehrt.