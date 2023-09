Vermisster Mann aus Brotterode wieder zurück

Brotterode-Trusetal Die Suche nach einem vermissten Mann aus Brotterode konnte eingestellt werden. Der 30-Jährige ist zurückgekehrt.

Die Polizei hat die Suche nach einem 30 Jahre alten Mann aus Brotterode am Sonntagabend eingestellt. Der Vermisste sei eigenständig zurückgekehrt.

Der Mann war am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr mit seinem Auto von seiner Wohnadresse in unbekannte Richtung davongefahren und seitdem verschwunden gewesen. Da vermutet wurde, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden könne, war eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben worden. Diese konnte nun beendet werden.