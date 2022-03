Versuchter Trickbetrug, Fußgängerin angefahren und Jugendliche beim Stehlen erwischt

In Weimar wurden zwei Jugendliche beim Stehlen erwischt. (Symbolbild)

Ein 71 Jahre alter Autofahrer erfasste am Dienstag in Apolda am Heidenberg eine Fußgängerin. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, habe der Autofahrer die 73-Jährige wegen tiefstehender Sonne nicht gesehen. Dabei erlitt die Fußgängerin Schmerzen im rechten Beckenbereich und wurde vorsorglich ins Robert-Koch-Krankenhaus gebracht.

Jugendliche stehlen Kleidung

Kleidung im Wert von knapp 100 Euro stahlen zwei Jugendliche am Dienstag in Geschäften des Weimarer Atriums. Nachdem sie in einem Bekleidungsgeschäft erwischt wurden, räumten die 16- und 19-Jährige ein, schon zuvor aus einem weiteren Geschäft Kleidung gestohlen zu haben.

Mann fällt nicht auf Trickbetrug rein

Über fast 50.000 Euro könnte sich ein Weimarer freuen. So zumindest die freudige Nachricht, die ein Mann dem 62-Jährigen am Telefon machte. Lediglich eine kleine Gebühr von 500 Euro in Form eines Google-Gutscheins solle er bezahlen, bevor ihm die Gewinnsumme übergeben werden kann. Auf Nachfrage bei der zuständigen Polizei wurde ihm mitgeteilt, dass es sich sicher um einen Betrug handelte. Hinweise zur Identität des Anrufers gibt es nicht.

Kennzeichen gestohlen

In Blankenhain wurde am Dienstag von einem VW-Transporter das hintere Kennzeichen gestohlen. Zwischen 07:00 und 11:45 Uhr schlug der Dieb in der Waldecker Straße zu. Der Transporter sei auf eine ortsansässige Firma zugelassen, hieß es von der Polizei.