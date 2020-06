Vier Unfälle am Montagmorgen auf Thüringer Autobahnen - ein Schwerverletzter

Auch am Montag gab es aufgrund der Wetterlage weitere Unfälle im Freistaat. So verlor kurz nach 6 Uhr ein BMW-Fahrer auf der Autobahn 4 bei Eisenach die Kontrolle über seinen SUV und überschlug sich. Er wurde dabei schwer verletzt und musste von den Kameraden der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden, heißt es in der Meldung der Autobahnpolizei.

Zwei weitere Fahrzeuge fuhren ebenfalls im Bereich Eisenach-West in Verkehrseinrichtungen auf der Autobahn 4. Dabei wurde ein Fahrer verletzt, als er mit seinem Wagen gegen eine Betonwand prallte. Ein anderer hatte die Kontrolle über seinen Mercedes verloren und verunglückte. Er blieb jedoch unverletzt.

Auch auf der Autobahn 71 kam es zu einem Unfall, bei dem zwei Insassen eines Kleintransporters ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Beim Einfädeln von einem Rastplatz bei Ilmenau war ihr Opel ins Schleudern geraten und gegen eine Leitplanke geprallt.

Die Autobahnpolizei appelliert deswegen erneut an die Vernunft der Autofahrer, die Geschwindigkeit entsprechend der nassen Straßen anzupassen und zu bedenken, dass die Sicht durch das Regenwetter eingeschränkt ist.

